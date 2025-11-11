フジ小澤陽子アナ、膝丈ワンピ姿で美脚際立つ「映画のワンシーンのよう」「海外が似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】フジテレビアナウンサーの小澤陽子が11月10日、自身のInstagramを更新。美しい脚が輝くワンピース姿を公開した。
【写真】34歳フジアナ「絵になる」美脚際立つワンピ姿
小澤アナは、海外旅行中の自身のソロショットを投稿。美しい街並みを背景に、すらりとした脚が際立つ鮮やかな青の膝丈ワンピースを着用した姿を披露した。また、32カ国ともに旅をしてきた「私の人生の代名詞である旅のパートナー」と称するスーツケースのタイヤが旅先で壊れ、「新しく購入を検討したほうがいいみたいです 寂しい。。泣ける」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンのよう」「絵になる」「とても美しい」「海外が似合う」といったコメントが寄せられている。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳フジアナ「絵になる」美脚際立つワンピ姿
◆小澤陽子アナ、美脚際立つワンピース姿披露
小澤アナは、海外旅行中の自身のソロショットを投稿。美しい街並みを背景に、すらりとした脚が際立つ鮮やかな青の膝丈ワンピースを着用した姿を披露した。また、32カ国ともに旅をしてきた「私の人生の代名詞である旅のパートナー」と称するスーツケースのタイヤが旅先で壊れ、「新しく購入を検討したほうがいいみたいです 寂しい。。泣ける」とつづっていた。
◆小澤陽子アナの投稿に「映画のワンシーンのよう」と反響
この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンのよう」「絵になる」「とても美しい」「海外が似合う」といったコメントが寄せられている。
小澤アナは2015年に同局に入社。2022年11月に「全力！脱力タイムズ」（毎週金曜よる11時〜）の放送内で結婚を発表し、2024年2月13日に出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】