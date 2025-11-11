元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が10日深夜に放送されたフジテレビ「井戸端3姉妹は夜もすがら」（深夜2・15）に出演。インスタグラムの活用法を明かした。

この日のテーマは「デジタルデトックス」。便利な時代だからこそ生まれる新たなストレスや、SNSとの付き合い方などをトークした。

中川はインスタグラムにおけるフォロー、フォローバックについて「めっちゃ濃い話よ。いくらでも語れる！」と大はしゃぎ。「ちょっと気になってる人とかフォローしてみて、フォロバ返ってくるかな〜って一定期間待つんだけど。その人が3日間くらいストーリーズとかあげてるのにフォロバしてくれなかったらフォロー外すみたいな」と異性との駆け引きをぶっちゃけ。これに共演の大島麻衣は「何！一回唾つけるみたいなことやってんの！？」とつっこみ大笑いだった。

さらに、中川は「それが相手にバレてたことがある」と告白。意中の男性が「フォローを外された」と友人に話したことで発覚したといい、大島は「それはいいんじゃないの？駆け引きできたってことじゃないの？」とするも、中川は「フォロー外してるところまで確認してる細かい男ってところが嫌」と冷静に分析した。