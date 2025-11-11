＝LOVE大谷映美里、黒ストッキングで美脚全開 3パターンのオフショットに「どれも可愛すぎ」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が11月10日、自身のInstagramを更新。雑誌「ar」（主婦と生活社）2025年11月号のオフショットを公開した。
【写真】指原プロデュース27歳美女「可愛すぎ」黒ストッキングで美脚全開
大谷は「どのみりにゃが推し？スタイリング全部かわいくて撮影が楽しかった〜」とつづり、3パターンのコーディネートショットを投稿。いずれも美しい脚が際立つスタイリングで、「ふわふわの帽子のスタイルが特に好きでした」と白のキャミソールに黒のミニ丈ボトムスとストッキングを合わせたスタイリングがお気に入りだったとつづっていた。
この投稿に、ファンからは「どれも可愛すぎ」「全部好き」「1つなんて選べない」「スタイル抜群」「何でも着こなすのすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース27歳美女「可愛すぎ」黒ストッキングで美脚全開
◆＝LOVE大谷映美里、美脚輝く3パターンのオフショット公開
大谷は「どのみりにゃが推し？スタイリング全部かわいくて撮影が楽しかった〜」とつづり、3パターンのコーディネートショットを投稿。いずれも美しい脚が際立つスタイリングで、「ふわふわの帽子のスタイルが特に好きでした」と白のキャミソールに黒のミニ丈ボトムスとストッキングを合わせたスタイリングがお気に入りだったとつづっていた。
◆大谷映美里の投稿に「どれも可愛すぎ」と反響
この投稿に、ファンからは「どれも可愛すぎ」「全部好き」「1つなんて選べない」「スタイル抜群」「何でも着こなすのすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】