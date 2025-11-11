堀北真希の妹・奈々未「過去一柔らかくてとぅるとぅる」手作り角煮披露「食欲そそる」「お店みたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/11】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの豚の角煮を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀北真希の31歳妹「盛り付け綺麗」本格的な手作り角煮
奈々未は豚の角煮、大根と豆苗のサラダや野菜のイタリアン炒めなどが並んだ食卓を公開。続く投稿では角煮の写真とともに「角煮が過去一柔らかくとぅるとぅるにできた」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「食欲そそる」「お店みたい」「美味しそう」「料理上手で尊敬」「角煮が光ってる」「盛り付けも綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
