木下優樹菜、圧力鍋で作った本格手料理披露「レストランで出てきそう」「センス抜群」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/11】元タレントの木下優樹菜が11月10日、自身のInstagramを更新。圧力鍋を使って作った手料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「レストランで出てきそう」圧力鍋料理
木下は「ビーフシチュー」「圧力鍋」とつづり、手作りのビーフシチューとトースト、ブロッコリー、ポテトが彩り鮮やかに並んだ食卓の写真を投稿している。
この投稿には「美味しそう」「料理センス抜群」「家庭的で温かい」「本格的」「レストランで出てきそう」「料理上手すぎる」「圧力鍋料理参考にしたい」「食卓が華やか」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
◆木下優樹菜、圧力鍋で作ったビーフシチューを披露
◆木下優樹菜の投稿に反響
