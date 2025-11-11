「皆さんの思いが詰まっている機体だ」

2025年11月11日深夜、羽田空港から、胴体が真っ白に塗られたボーイング777-300ERが離陸しました。機体登録記号（機番）は「N3243Q」。この機体はいったいどのようなものだったのでしょうか。

【写真】えっ…これが「胴体真っ白の元JAL機」驚愕の全貌です

「N3243Q」は、JAL（日本航空）の国際線で2025年9月まで運航されていた「JA735J」です。2016年にJALへ納入され、以来、長距離国際線を中心に運用されてきました。JALによると、退役時点での飛行時間は約8万590時間、総サイクル数（離着陸回数）は9131回に達したといいます。

この機体は、2025年9月9日着のJL001便（サンフランシスコ発・羽田行き）をもってJALでの運航を終了。その後は退役前整備を受け、一般向けの退役イベントも実施されました。今回のフライトは、売却のためのフェリーフライト（回送便）で、羽田空港からアメリカ・アリゾナ州のツーソン国際空港へと向かっています。

登録記号（機番）は、自動車のナンバープレートのように、機体の籍（登録国）を示すものです。日本籍を表す「JA735J」は抹消され、アメリカ籍を示す「N3243Q」へ書き換えられました。この登録変更は、JALによると10月28日に実施されたとのことです。

JALのボーイング777-300ERは、これまで同社の長距離国際線を支えてきた主力機です。全長73.9メートル、全幅64.8メートルという大型機で、最大航続距離は約1万4000キロメートル。搭載するゼネラル・エレクトリック社製「GE90-115B」エンジンは、世界で最も強力なターボファンエンジンとしてギネス世界記録にも認定されています。

JALでは後継機である「エアバスA350-1000」の導入にともない、777-300ERの退役が順次進められています。今回のJA735Jは、同型機としては3機目の退役となります。

退役作業に携わったJALの担当者は次のように話します。「1人のJALファン、そして航空ファンとして、ボーイング777はJALの歴史と、皆さんの思いが詰まっている機体です。そういった機体がまた1機JALからいなくなるのは、非常に寂しい思いがあります。一方で今回の業務は「“次の活躍の場に送り出す”という重要な使命です。やりがいを持って取り組みました」ともしています。