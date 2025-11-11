中国地方は週明け17日(月)から上空に強い寒気が流れ込み、一気に師走並みの寒さとなる見込みです。急激に寒くなるため、暖房器具や暖かいコートなど用意しておいてください。また、中国山地では雪の交じる所があるでしょう。峠越えなど予定されている方は、車の冬装備も必要となりそうです。

週明け17日(月)上空に12月下旬並みの寒気が流れ込む

上空1500m付近の寒気の予想を見ると、中国地方は17日(月)にはマイナス4℃〜マイナス5℃の寒気が流れ込む見込みです。

前日の16日(日)は7℃〜8℃くらいで、10月中旬から下旬並みの暖かな空気に覆われるものの、翌17日(月)はマイナス4℃〜マイナス5℃と12月下旬並みの寒気が流れ込む見込みです。一気に冬の空気に入れ替わるでしょう。

週明けは気温急降下で師走並みの寒さに 中国山地は雪になる所も

中国地方は、今週末16日(日)にかけては、多少雲の広がる時があるものの晴れる所が多い見込みです。朝は内陸部を中心に冷え込みますが、日中の最高気温は20℃前後で、過ごしやすいでしょう。

一方、週明けの17日(月)は前線が通過したあと、寒気が流れ込む見込みです。18日(火)にかけて冬型の気圧配置になり、日本海側の地域を中心に雲が広がり、雨の降る所があるでしょう。中国山地では雪の交じる所がある見込みです。車で峠越えなど予定されている方は、冬用タイヤに代えておくなど準備しておいてください。

また、北から西の季節風が強まり、一段と寒くなる見込みです。師走並みの寒さとなるでしょう。マフラーや手袋、厚めのコートなども準備しておいてください。



なお、強い寒気の流れ込みは一時的で、来週後半は再び過ごしやすい陽気となりそうです。寒暖差が大きくなるため、体調管理にお気をつけください。

シーズン最初の雪に備えて 車の冬装備を万全に

シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。



なお、強い寒気の流れ込みは一時的となりますが、本格的な冬道シーズンの到来は、各地で去年よりも早くなりそうです。11月中に車の冬支度をしておくといいでしょう。