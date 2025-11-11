台風26号が南シナ海を北上中です。まだ沖縄からは離れているものの、先島諸島を中心に風が強まり、波も高まってきています。また、沖縄では台風周辺の湿った空気や前線の影響で大雨が長引くおそれがあり、警戒が必要です。

■台風26号 13日には先島諸島に接近おそれ

台風26号は11日午後3時現在、南シナ海を北にゆっくりと進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルで、赤い円の暴風域を伴っています。

台風は、12日午後〜13日朝にかけて台湾付近を進んで勢力を弱め、その後は先島諸島に接近し、14日までには沖縄の南で温帯低気圧に変わる見込みです。

■台風周辺の暖湿気＋前線で大雨に

台風周辺の湿った空気や沖縄付近に停滞する前線の影響で、沖縄ではすでに雨の強まっている所があり、午後4時までの24時間に、与那国島で213.0ミリ、与那国空港で193.5ミリ、西表島で148.0ミリの大雨となっています。

沖縄では、12日昼までの24時間に、多い所で120ミリの雨が予想されていて、その後も14日頃にかけて警報級の大雨が続くおそれがあります。また沖縄では、13日にかけて風も強まり、海はうねりを伴ってしける見込みです。特に先島諸島では、台風の進路によっては、あさって13日は暴風や大しけとなるおそれもあり、今後の情報に注意が必要です。