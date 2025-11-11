中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット（Favorite）」で実施した11月第1週の投票結果が出た。

◇11月第1週「COMEBACK＆TREND」投票1位の主人公はHebi（ヘビ）

最近最もホットなアーティストを選ぶ「COMEBACK＆TREND」投票1位は、先月20日ミニ2集『Human Eclipse』を発売したHebiが占めた。ファン投票80％とストリーミングデータ20％で選定する該当投票でHebiはファン投票15万2802票とストリーミング0.4%で合計42.1%の支持を受けて1位にランクインした。

2位は、先月30日にミニ2集アルバム『BRILLANTE』を発売したLibelante（リベランテ)が占めた。Libelanteはファン投票12万9069票とストリーミング3.9%を記録して合計39.1%の支持を得た。

Hebiの1位祝電はソウル三成洞（サムソンドン）パルナスメディアタワー宣陵（ソンヌン）方面で、Libelanteの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室（チャムシル）方面で11月8日から14日まで確認することができる。

3位は、先月30日新しいオリジナルアルバム『愛と呼ばれた』をリリースしたチョン・スンファンがファン投票427票とストリーミング4.3%で合計4.4%の支持を受けて選ばれた。

◇PLAVE（プレイブ）のNOAH（ノア）、次世代ソロ順位1位

ソロデビューが待たれる次世代ソロアーティストを選ぶ投票で、PLAVEのNOAHが1位に選ばれた。ファン投票100%で選定する該当投票でNOAHはファン投票6万8451票で合計46.9%の支持を受けて1位に選ばれた。

2位は、ファン投票3万3001票で合計22.6%の支持を受けたTREASURE（トレジャー)のジュンギュが選ばれた。

NOAHの1位祝電はソウル三成洞COEXメディアタワー大峙（テチ）方面で、ジュンギュの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室方面で11月8日から21日まで確認することができる。

3位は、ファン投票2万 5695票で合計17.6%の支持を受けたRIIZE（ライズ)のウォンビンが占めた。