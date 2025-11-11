片寄涼太、カメラマンの“要求”に照れ笑い「これが好評でしたか」
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの片寄涼太が11日、東京・西麻布のアートスペースWALL_alternativeで行われた特別展示『MASUNAGA1905：Timeless Vision』のプレス発表会に出席した。
【写真】カッコかわいい⋯メガネを持ち上げて照れ笑いする片寄涼太
増永眼鏡が創業120周年を迎えるにあたり、アートとクラフトを融合した新プロジェクト「MASUNAGA1905 meets ARTISTS」は、エイベックス・クリエイター・エージェンシーがプロデュースを手がけ、現代アーティストとの協働を通じて、新たなアート体験を届ける取り組み。
きょう11日〜13日まで開催される特別展示では、1905年の創業から現在までのアーカイブフレーム10点以上を一挙公開するほか、節目を飾る新作“Edition 120”を発表する。アーティスト・前田紗希による新作展示に加え、福井県の名産や北陸産ナチュラルワインを提供するバーカウンターも併設され、クラフトとアートの交差点として特別な空間が演出される。
特別アンバサダーに就任した片寄は「120周年という長い歴史がある増永眼鏡さん。そして自分が可能性を信じているアートの新たな取り組みの機会にご一緒させていただけること、とても光栄に思います」と笑顔。同ブランドの眼鏡を着用し、フォトセッションではカメラマンたちから眼鏡を持ち上げるようなポーズをリクエストされると、「普段、やったことないんですけどね」と照れ笑いを浮かべつつ、その後も何度もポーズを要求され「これが好評でしたか」とカメラマンのリアクションを楽しんでいた。
【写真】カッコかわいい⋯メガネを持ち上げて照れ笑いする片寄涼太
増永眼鏡が創業120周年を迎えるにあたり、アートとクラフトを融合した新プロジェクト「MASUNAGA1905 meets ARTISTS」は、エイベックス・クリエイター・エージェンシーがプロデュースを手がけ、現代アーティストとの協働を通じて、新たなアート体験を届ける取り組み。
特別アンバサダーに就任した片寄は「120周年という長い歴史がある増永眼鏡さん。そして自分が可能性を信じているアートの新たな取り組みの機会にご一緒させていただけること、とても光栄に思います」と笑顔。同ブランドの眼鏡を着用し、フォトセッションではカメラマンたちから眼鏡を持ち上げるようなポーズをリクエストされると、「普段、やったことないんですけどね」と照れ笑いを浮かべつつ、その後も何度もポーズを要求され「これが好評でしたか」とカメラマンのリアクションを楽しんでいた。