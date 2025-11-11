イオン「電子マネーWAONポイント」を「WAON POINT」に統合 発音同じで別物…「わかりやすく、より便利に」
イオンは11日、来年3月1日より順次、「電子マネーWAONポイント」を「WAON POINT」に統合すると発表した。現在2つのポイント制度が併存しており、これを一本化する。
【画像】「電子マネーWAONポイント」を「WAON POINT」に統合 具体的な変更点
「この度、お客さまにとって『わかりやすく、より便利に』ご利用いただくことを目的にイオングループ共通ポイントの『WAON POINT』へ統合します」と伝えた。
統合後の利便性向上では、「ポイントの利用方法がチャージだけでなく、直接お支払いにポイントを利用」と「イオンのトータルアプリiAEONを活用したAEON Payでのポイント利用」の2点を挙げた。
「WAON POINT」と「電子マネーWAONポイント」は、発音は同じだが、別のもの。
「WAON POINT」は、WAON POINT加盟店で支払いをした際にたまるポイント。「電子マネーWAONポイント」は、WAON POINTの加盟店以外の店舗で、電子マネーWAONで支払うとたまる。犬のロゴマークは、「WAON POINT」では正面を向いおり、「電子マネーWAONポイント」は首を少し傾けてリンゴがついている。
