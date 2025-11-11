カリフォルニアくるみ協会 日本代表事務所が、「木になるオメガ3 カリフォルニアくるみ レシートキャンペーン」を、2025年12月3日(水)まで開催しています。

対象商品を300円(税込)以上購入したレシートで応募でき、抽選でデジタルギフトなどが当たります。

くるみに豊富に含まれるオメガ3脂肪酸や、その魅力についてもあわせて紹介します！

カリフォルニアくるみ協会「木になるオメガ3 カリフォルニアくるみ レシートキャンペーン」

応募期間(レシート有効期間)：2025年11月3日(月)〜2025年12月3日(水)

くるみは、ナッツの中で唯一、植物性オメガ3脂肪酸を豊富に含む食品です。

ひとつかみ(約30g)で、1日に必要とされるオメガ3脂肪酸(2.7g)が摂取できるとされています。

さらに、抗酸化物質(ポリフェノール、メラトニン)、植物性たんぱく質、食物繊維、ビタミンやミネラルなど、心身の健康をサポートする栄養素をバランスよく含んでいます。

また、くるみは、そのまま食べるのはもちろん、和洋中さまざまな料理に活用できる汎用性の高い食材です。

このキャンペーンをきっかけに、毎日の食卓においしさと健康をプラスするくるみを取り入れるきっかけになりそうです☆

「木になるオメガ3 カリフォルニアくるみ レシートキャンペーン」概要

応募期間(レシート有効期間)：2025年11月3日(月)〜2025年12月3日(水)

応募方法：対象となる商品を300円(税込)以上購入し、応募フォームからレシートをアップロードして、必要事項を記入の上応募します。

対象商品：「くるみ」「クルミ」「胡桃」を商品名に含む300円(税込)以上の商品

賞品：

A賞：デジタルギフト5,000円分(10名)

B賞：デジタルギフト3,000円分(50名)

C賞：デジタルギフト1,000円分(300名)

D賞：カリフォルニアくるみ協会 オリジナルグッズ(50名)

当選発表は、メールでの当選連絡にて行われます。

詳しい注意事項は、特設サイトをご覧ください。

木になるオメガ3 カリフォルニアくるみ レシートキャンペーン 特設サイト

https://cakurumi.campaigns.jp/lp/2025

くるみに含まれるオメガ3脂肪酸

くるみに豊富に含まれる植物由来のオメガ3脂肪酸であるα-リノレン酸(ALA)は、身体の中では生成されない必須脂肪酸で、ナッツ類の中で唯一オメガ3脂肪酸を豊富に含みます。

脂肪と聞くと悪いイメージを持たれがちですが、α-リノレン酸(ALA)は身体に良い脂肪なので、積極的に摂りたい成分です。

厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2025年版)では、オメガ3脂肪酸の摂取量の目標値を決めており、18〜29歳の男子で1日あたり2g以上、女子で1.6g以上としています。

くるみひとつかみ(約30g)には2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれます☆

毎日のおやつや料理にくるみを取り入れて、お得なキャンペーンに応募するチャンスです。

カリフォルニアくるみ協会の「木になるオメガ3 カリフォルニアくるみ レシートキャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 抽選でデジタルギフトが当たる！ カリフォルニアくるみ協会「木になるオメガ3 カリフォルニアくるみ レシートキャンペーン」 appeared first on Dtimes.