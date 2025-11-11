¡Ö491Æü´Ö¡¢»ä¤Ï¥¬¥¶¤Çµ²¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¸µ¿Í¼Á¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿ÍÃËÀ¤ÎÁÔÀä¤Ê¾Ú¸À¤È²ÈÂ²¤ÎÈá·à
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ¤«¤é1¤«·î¡¢»¶È¯Åª¤Ê¹¶·â¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÄäÀï¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐÊý¤Ë¿¼¤¤½ý¤ò»Ä¤·¤¿Ê¶Áè¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ½ªÃå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò½ä¤ëÌäÂê¡¢¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¿¥«Âç´Ý»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢¡¥¬¥¶¤Çµ²²î¤òÂÎ¸³¤·¤¿¸µ¿Í¼Á¤Î¾Ú¸À
¡Ö491Æü´Ö¡¢»ä¤Ï¥¬¥¶¤Çµ²¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï1Æü2¿©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢6¤«·î¸å¤«¤é1¿©¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¡¢°ì»®¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤«¥é¥¤¥¹¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Ô¥¿¤¬È¾Ê¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¸µ¡¹70Ô¾¯¡¹¤¢¤Ã¤¿»ä¤ÎÂÎ½Å¤Ï¡¢2025Ç¯2·î8Æü¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Ç44Ô¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÊ¶Áè¤¬°ìÃ¶¡Ö¤¦¤Á¤ä¤á¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ü°Æ¤À¤Ã¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¿Í¼Á¤â¡¢À¸Â¸¼Ô20¿Í¤ÏÁ´°÷µ¢´Ô¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¥¬¥¶¤Ë´Ø¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Öµ²²î¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¬¥¶¤Çµ²²î¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¾Ú¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Èà¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥¨¥ê¡¦¥·¥ã¥é¥Ó¡£1972Ç¯¥Æ¥ë¡¦¥¢¥ô¥£¥ô¤Ç¥¤¥¨¥á¥ó·Ï¤È¥â¥í¥Ã¥³·Ï¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£10ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¥¬¥¶¤È¤Î¶³¦Àþ¤«¤é5ÒÄøÅÙ¤Î¥¥Ö¥Ä¡¦¥Ù¥¨¥ê¤Ë°Ü¤ê½»¤à¡£Æ±ÃÏ¤Ç±Ñ¹ñ¿Í¤Î¥ê¥¢¥óÉ×¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¡£¥Î¥¤¥ä¤È¥ä¥Ø¥ë¤Î2¿Í¤ÎÌ¼¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£·»¥è¥Ã¥·¤âÆ±¥¥Ö¥Ä¤Ë°Ü½»¡¢²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Ìó1000¿Í¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¡¢2023Ç¯10·î7Æü¤Þ¤Ç30Ç¯¶á¤¯¤½¤¦¤¤¤¦²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÎÆüÈà¤Ï·»¡¦¥è¥Ã¥·¤È¤È¤â¤Ë¿Í¼Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥¬¥¶¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ìºÊ»Ò¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯2·î8Æü¤ËÄäÀï¤Î°ì´Ä¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¡¢µ¢´Ô¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¼Á¤Î¤¿¤áÁ´À¤³¦¤Ç·¼È¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÈà¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î²ñ¹ç¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ª¤è¤ÓËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¸øÉ½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸½ºßÉ®¼Ô¤Ï¹ñ³°ÂÚºßÃæ¤À¤¬¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¥·¥Ê¥´¡¼¥°¤ä¥æ¥À¥ä¿ÍÃÏ¶è¤Ç¼Ö¤¬¾Æ¤Æ¤¤Á¤µ¤ì¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó½±·â¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Î¤ß¤Ë³«ºÅÆüÄ¾Á°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢ÅöÆü¤â¸·½Å¤Ê¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤È¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢¡¥¬¥¶Ì±´Ö¿Í¤ÎÁþ°¤òÂ¨ºÂ¤Ë¸ç¤Ã¤¿
¡ÖÄ«6»þ29Ê¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹ñÃæ¤Ë·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÌ¼2¿Í¤òÃ¡¤µ¯¤³¤·¡¢¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢Ìó4»þ´ÖäÆ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÈôÍè¤ËÈ÷¤¨¹ñÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ËËÉ¶õ¹è¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ë¤¿¤Ó¤½¤³¤ØÆþ¤ë¤Î¤¬¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤³¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¶õ¤«¤é¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Î¤ßÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÃÏ¾å¤Î¿¯Æþ¼Ô¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö10:45¤´¤í¡¢Å¨¤¬¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ç¶«¤Ó¤Ä¤Ä¿¯Æþ¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢»ä¤¿¤Á¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ó¤È»ä¤Ï¡¢Éð´ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤éÀï¤ï¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÈÌ¼2¿Í¤Ï±Ñ¹ñÀÒ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤ËÌóÂ«¤·¤Æ»ä¤Ï¥¬¥¶¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½é¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿Àè¤Ï¡¢¥â¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥â¥¹¥¯¤«¤é°ú¤¤º¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìµ¿ô¤ÎÂç¿Í¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬»ä¤ò·¤Î¢¤ÇÃ¡¤³¤¦¤È²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¬¥¶¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬»ä¤¿¤Á¿Í¼Á¤Ë½±¤¤¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬À©»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇ±¤¸¤ì¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥é¥ÖÀ¤³¦¤Ç¡¢·¤Î¢¤Ç¿Í¤òÃ¡¤¯¤Î¤ÏºÇÂç¤ÎÉî¿«¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢·¤Î¢¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤ÊÉî¿«¤À¡£¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤â²ò¤¹¥·¥ã¥é¥Ó¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤³¤Î¥¬¥¶Ì±´Ö¿Í¤ÎÁþ°¤òÂ¨ºÂ¤Ë¸ç¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¥â¥¹¥¯¤â·³»ö»ÜÀß¤È¤·¤ÆÅ¾ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸åÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ±²È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï52Æü´Ö¹´Â«¤µ¤ì¡¢¤º¤Ã¤ÈÏÓ¤ÏÇØÃæ¤Î¸å¤í¤ÇÇû¤é¤ì¡¢Â¤âÅ´¤Îº¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É491Æü´Ö¡¢Â¤Îº¿¤Ï°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â³°¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
