適用金利から0.3%の引下げも。ソニー銀行が住宅ローン借換えキャンペーン
ソニー銀行は11月20日から、ソニーフィナンシャルグループの東京証券取引所プライム市場上場を記念し、住宅ローン借換えキャンペーンを実施する。
住宅ローン借換えキャンペーン
対象期間は、2026年4月30日まで。住宅ローンの借換えを変動セレクト住宅ローンで借入することが条件となる。新規購入は対象外。
団体信用生命保険の加入が「基本団信」「がん団信50」の場合、適用金利から0.1%引き下げる。団体信用生命保険の加入が「ワイド団信」の場合、団信の上乗せ金利を含む適用金利から0.1%引き下げ。団体信用生命保険の加入が「がん団信100」「3大疾病団信」「生活習慣病団信」の場合、団信の上乗せ金利を含む適用金利から0.3%引き下げる(2025年11月の変動セレクト住宅ローンの変動金利の適用金利)。
詳細は11月20日以降、キャンペーンページで公開する。
住宅ローン借換えキャンペーン
対象期間は、2026年4月30日まで。住宅ローンの借換えを変動セレクト住宅ローンで借入することが条件となる。新規購入は対象外。
団体信用生命保険の加入が「基本団信」「がん団信50」の場合、適用金利から0.1%引き下げる。団体信用生命保険の加入が「ワイド団信」の場合、団信の上乗せ金利を含む適用金利から0.1%引き下げ。団体信用生命保険の加入が「がん団信100」「3大疾病団信」「生活習慣病団信」の場合、団信の上乗せ金利を含む適用金利から0.3%引き下げる(2025年11月の変動セレクト住宅ローンの変動金利の適用金利)。
詳細は11月20日以降、キャンペーンページで公開する。