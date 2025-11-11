2児の母・橋本マナミ、長男の七五三を報告 着物姿の親子2ショットに祝福の声「カッコいい着物姿」「すっかり勇ましい」
2児の母でタレントの橋本マナミ（41）が11日、自身のインスラグラムを更新。「長男5歳の七五三 おめでとう」と書き出し、親子の記念写真を公開した。
【写真】「ステキな写真ですね」橋本マナミ＆長男の七五三ショット
橋本は「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ5歳、、、着物がきついーと神社に行く前に袴を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しました でも写真はわからないようになんとか撮れてました！」とつづり、着物姿で長男に抱きつくほほ笑ましい七五三ショットを披露している。
ほかにも、長男のちゃめっ気ある写真を複数枚投稿しており、千歳飴を顔を隠すように持つショット、鈴を鳴らす姿などお参りをする様子を伝えた。
今回の経験に、橋本は「未就学児の場合はママが着付けできるような簡易的なものでも良かったのかもしれませんね。でも色々ありましたが写真も素敵に撮っていただき良かった 山形から私の両親も参加し、お祝いできてよかったです」と、家族が集合してのお祝いだったことを明かしている。
この投稿にファンからは「おめでとうございます ステキな写真ですね」「七五三おめでとうございます カッコいい着物姿ですね」「いいな〜こんな綺麗なママがいて」「おー、すっかり勇ましい」などと祝福するコメントが寄せられていた。
橋本は、2019年に一般男性と結婚。20年に第1子男児、24年に第2子女児を出産している。
【写真】「ステキな写真ですね」橋本マナミ＆長男の七五三ショット
橋本は「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ5歳、、、着物がきついーと神社に行く前に袴を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しました でも写真はわからないようになんとか撮れてました！」とつづり、着物姿で長男に抱きつくほほ笑ましい七五三ショットを披露している。
今回の経験に、橋本は「未就学児の場合はママが着付けできるような簡易的なものでも良かったのかもしれませんね。でも色々ありましたが写真も素敵に撮っていただき良かった 山形から私の両親も参加し、お祝いできてよかったです」と、家族が集合してのお祝いだったことを明かしている。
この投稿にファンからは「おめでとうございます ステキな写真ですね」「七五三おめでとうございます カッコいい着物姿ですね」「いいな〜こんな綺麗なママがいて」「おー、すっかり勇ましい」などと祝福するコメントが寄せられていた。
橋本は、2019年に一般男性と結婚。20年に第1子男児、24年に第2子女児を出産している。