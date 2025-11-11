【ポケパーク カントー】 2026年2月5日 グランドオープン予定

よみうりランドは、屋外常設施設「ポケパーク カントー」について、開業日を2026年2月5日と発表した。チケット販売は11月21日より実施する。

「ポケパーク カントー」は、「ポケモン」の魅力に触れることができる初の屋外常設施設。よみうりランドと読売新聞東京本社、ポケモンの共同事業として開業されるもので、運営は3社で設立した「合同会社ポケパーク・カントー」が担う。

施設は広さ約2.6ヘクタール。緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という二つのエリアで構成される。

【【公式】『ポケパーク カントー』オフィシャルトレーラー】

「ポケモンフォレスト」は段差のある道や草むら、トンネルなど起伏に富んだ森が広がるエリア。全長約500メートルの散策道を歩きながら、様々なポケモンと出会う。中には背中に乗ることができるポケモンもいるという。

「カヤツリタウン」は、入口にポケモンを回復させる施設としてゲームでおなじみの「ポケモンセンター」があるエリア。グッズ購入やオリジナルドリンク、フードが楽しめるショップも並ぶ。また、ピカチュウたちのアトラクション「ピカピカパラダイス」と、イーブイたちのメリーゴーラウンド「ブイブイヴォヤージュ」が体験できる。

さらにピカチュウ、イーブイが登場するパレードや、「カヤツリジム」でのステージショーなど、ポケモンの世界を満喫し、交流できるイベントが実施される予定。

チケットは7,900円～。販売開始は11月21日18時より

チケットは11月21日18時より開始。「ポケパーク カントー」の公式サイトで抽選販売の申し込みを受付ける。21日の販売は2026年2月5日から3月31日分のチケット。チケット価格は「トレーナーズパス」が7,900円～（大人＝13歳以上）、「エリートトレーナーズパス」が14,000円～（大人＝13歳以上）。なお、「ポケパーク カントー」のチケットでよみうりランドに入場できる。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

