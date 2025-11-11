政府は近くまとめる総合経済対策に、電気・ガス料金の補助や「おこめ券」の活用などを盛り込むことを検討しています。野党側は、この物価高対策をめぐり追及を強めています。

野党側は、政府が打ち出している物価高対策について「まだ具体策が見えてこない」などと批判しています。

国民民主党 田中健議員

「ガソリン減税また電気ガスへの補助というのは明確にしておりますが、それ以外はまだまだ具体的な姿が見えてきていませんが、どのような方策を考えているんでしょうか」

高市首相

「自治体向けの重点支援地方交付金を拡充するということで、これは物価高の影響を受ける生活者や事業者の方々に対して、地域の実情に合った的確な支援を速やかにお届けしたいと考えてます」

政府は、物価高対策としてガソリン価格の引き下げに加え、冬の寒さ対策として電気・ガス料金について平均的な家庭で月平均1000円程度を補助する考えです。さらに、使い道を自由に決められる重点支援地方交付金を増やし、地方自治体の事業を支援する方針です。具体的な支援事業として、「食料品のクーポン券」や「おこめ券」の配布などが検討されているということです。

この重点支援地方交付金の活用をめぐり国民民主党の田中議員は「地方に丸投げじゃないか」と批判しました。これに対して、高市首相は「今、生活に困っている人に多くの予算を割きたい。規模感は少し大きくしてほしいと伝えている」と強調しました。