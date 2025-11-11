女優の水野美紀（51）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。護身術を身につけていることを明かした。

変わった特技について聞かれた水野は、「特技というか、護身術を昔習った」と切り出し、「イスラエルに行って、クラヴマガっていうイスラエルの軍隊の人達が習う護身術を、番組で習ったことがあって」と振り返った。

「それ以来、割と人間の急所を把握しておいたりとか、いつも常に頭の中で、今何かが起こったらこうしようみたいな、シミュレーションはするように」と告白。番組MCの「ハライチ」澤部佑が「こいつは“こう倒せるかな”みたいな？」と質問すると、水野は「まずそこは思います、対峙（たいじ）した時に」と肯定。「エレベーターで誰かと2人になったりとか、ごあいさつをした時とかに、勝てるか勝てないかっていうのは」と打ち明けた。

そのため「今日はそれで見られてるんですか、我々も」とおびえる澤部に、水野は「一応。もし来たら、ココで行けるなっていうシミュレーションはしてます」とサラリ。澤部が「ブラックマヨネーズ」小杉竜一について「小杉さんとかどうでした？」と聞くと、水野は「小杉さんは首から上の急所で一発」と解説。小杉は「なんで頭皮を叩かれたら弱ヨワになるねん！」とツッコんでいた。