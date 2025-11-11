9日に開幕した女子アジアチャンピオンズリーグの初戦で、日テレ・東京ヴェルディベレーザはネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)に4-0で快勝。グループリーグ突破へ好スタートを切りました。

試合は、前半6分に前線へ飛び出したDF5松田紫野選手がシュート。キーパーがはじいたところにMF19塩越柚歩選手が詰めて貴重な先制ゴールを決めました。そして後半15分にはMF14眞城美春選手がゴール前でDFを崩して追加点。その後FW11樋渡百花選手に2ゴールが生まれ、4-0の快勝となりました。

この試合のベストプレーヤーに選ばれた眞城選手が、試合翌日にリモート取材に対応しました。試合全体の感想を聞かれると、「北朝鮮は、ディフェンスラインと二列目との間にスペースが空いてました。そこでボールを受けられるシーンが多かったので、そういうところは良かったかなと思います。いつもはボランチやってるんですけど、少し前のポジションで、ゴールに関われたのも良かったと思います。ゴールもなかなか決めてなかったので、あのゴールはすごいうれしかったです」と振り返りました。試合環境については、あまりストレスは感じていないようで、「初戦の前日から雨がずっと降り続いてたんですけど、水はけは良くて、雨が降ったのかわかんないぐらいの感じだったので、スタジアムのピッチはで大丈夫だなっていう感覚はあります」とのこと。通信環境については、「日本の方が電波状況いいです」と10代らしさを見せつつ、「(試合を放送・配信で見た)友達からメッセージもらいました」と日本からの応援を力に変えているそうです。

ベレーザの次戦は、11月12日(水)午後5:30キックオフ、地元ミャンマーのISPEとの対戦。その模様はCS放送日テレジータスで午後5:15から生中継されます。