À¶¿å¥ß¥Á¥³¡¡¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÄ¾ÀÜ¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÊª²Î¼ê¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¤â£Ù£Ï£Õ¤â¡ÖÉÝ¤¤¤è¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¶¿å¥ß¥Á¥³¤¬£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤ä¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£¤³¤ì¤Ë²ÃÆ£¤¬¡Ö¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢À¶¿å¤â¡Ö¤Þ¡¢Â¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡¢¤Þ¡¢¾®¤µ¤¤²Ð½ý¡Ê¤ä¤±¤É¡Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¡£²ÃÆ£¤¬¤Ê¤ª¤â¡Ö¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤È¡¢¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Þ¼¹ä¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿»þ¡¢Ä¹Þ¼¤Î»öÌ³½ê¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡ÖÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ë¡¢¹äËÜ¿Í¤¬¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢ÉÝ¤¤¤è¡Á¡×¡¢£Ù£Ï£Õ¤â¡ÖÉÝ¤¤¤è¡Á¡×¤È¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÅÏÃ¤Î£²½µ´Ö¸å¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¶¿å¡£Ä¹Þ¼¤Ï¡Ö¸«¤¿¤è¡¢¤ªÁ°¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¡£¥¢¥ì¤Ï¸Å¤¤²¶¡£¤À¤±¤Éº£¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡¢¿·¤·¤¤²¶¤Î¤³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡©¡×¡Ö¿·¤·¤¤²¶¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢£Ã£Ä¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£