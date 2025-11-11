BABYMONSTER・アサ＆ファリタ、堂々としたオーラで圧倒！『PSYCHO』ビジュアル公開

ガールズグループBABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲『PSYCHO』の個人ビジュアルを順次公開した。

【写真】アサ、着物風ドレスで魅了「美しすぎる」

11月11日、所属事務所YGエンターテインメントは公式ブログに「［WE GO UP］PSYCHO VISUAL PHOTO」を公開した。

前日のルカ、ローラに続き2番目に公開されたアサ、ファリタのポスターが公開され、収録曲のプロモーションに勢いをつけた。

公開されたイメージのなかのアサとファリタは、深い目つきと堂々とした雰囲気で視線を釘付けにしている。

（写真＝YGエンターテインメント）左からアサ、ファリタ

アサは、刺繍がポイントのオフショルダートップと髪を編んだスタイルでユニークな魅力を表し、ファリタは「EVER DREAM THIS GIRL」という文字が刻まれたTシャツにチョーカーとニット帽をマッチさせて、ストリート風の雰囲気を完成させた。

2人の対照的なスタイルは、『PSYCHO』が持つコンセプトの多層的な質感を予告している。

なお、BABYMONSTERは去る10月10日、2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバックし、ライブパフォーマンスと安定的な実力で好評を博した。

この勢いのまま、来る11月15〜16日、日本の千葉を皮切りに、名古屋、東京、神戸、タイ・バンコク、台湾・台北を回るファンコンサート「BABYMONSTER［LOVE MONSTERS］ASIA FAN CONCERT 2025-26」を開催する予定だ。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。