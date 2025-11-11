「Suicaのペンギン」2026年度末での卒業発表に「悲しい」「驚いた」の声続々 2001年から愛される
【モデルプレス＝2025/11/11】JR東日本は11月11日、ICカード「Suica」のイメージキャラクター「Suicaのペンギン」の卒業を発表。同キャラクターは2026年度末をもって卒業し、新たなキャラクターにバトンタッチする。
同社は「2001年度のSuica誕生からイメージキャラクターとして活躍してきた『Suicaのペンギン』は、Suicaが新しい次元へ進化することから、Suica誕生25周年にあたる2026年度末をもって卒業し、新たなイメージキャラクターへバトンタッチします」と発表。「『Suicaのペンギン』は、その愛くるしい見た目から多くのお客様に愛され、『Suica』の認知度向上・利用促進に多大な貢献をいただきました」とし、「長きにわたってイメージキャラクターを務めていただいた『Suicaのペンギン』と、その作者である坂崎千春様へ改めて感謝を申し上げます。2026年度末に向けて、これまでのご愛顧への感謝をお伝えするため、ファンの皆さまへ向けた各種キャンペーンを実施します」と伝えた。
この発表を受けて、ネット上では「悲しい」「いきなりで驚いた」「ペンギンのグッズも好きだった」といった声が続々。X（旧Twitter）上では「Suicaのペンギン」がトレンド入りを果たしている。（modelpress編集部）
2001年に「Suica」のイメージキャラクターとして選んでいただいたとき、とてもうれしく誇らしかったのを覚えています。ポスターやCMに登場しグッズになり、多くの方々に愛され、「Pensta」というショップもできました。25年という長い時間、「Suicaのペンギン」として歩むことができて幸せでした。最後の1年も精一杯務めさせていただきます。応援してくださった皆さま、今まで本当にありがとうございました。
◆「Suicaのペンギン」卒業発表 25年間愛される
◆作者・坂崎千春氏メッセージ
