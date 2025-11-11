三上悠亜、美スタイル際立つミニワンピ姿公開「女神のような美しさ」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】タレントの三上悠亜が11月10日、自身のInstagramを更新。マカオの豪華ホテルでのショットを公開し、ミニ丈のニットワンピース姿で美しい脚を披露した。
【写真】32歳タレント「スタイルレベチ」話題のミニワンピ姿
「お仕事でマカオにきてます ホテルの中も外も全部ギラギラで全部がエンターテイメント ホテルに水上ショーとそれを見るロープウェイまであったよ！！」とマカオ滞在を報告した三上。ホテルの様々な場所でのショットを公開し、ワンショルダーのミニニットワンピース姿で抜群のスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「きらびやかな背景に似合ってる」「スタイルレベチ」「女神のような美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
