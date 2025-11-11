NiziUアヤカ、ドアップ自撮りに「すっぴん？」「ほんのり顔赤くて可愛い」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/11】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のアヤカが10日、グループの公式Instagramを更新。ドアップの自撮り写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳アイドル「すっぴん？」と話題の近距離ショット
メンバーと寄り添う姿や鏡越しショットなどを公開したアヤカは、カメラと近距離で撮影した自撮り写真もアップ。頬に手を添えてキュートに微笑む1枚を披露している。
この投稿にファンからは「もしかしてすっぴん？」「ほんのり顔赤くて可愛い！お酒飲んだのかな？」「沢山アヤカちゃんが見れて嬉しい」「全部いい写真」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
アヤカ、ドアップショット公開
アヤカの投稿に反響
