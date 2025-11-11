「ポケパーク カントー」、リアル「おいしいみず」「サイコソーダ」「ミックスオレ」が登場公式サイトにてオリジナルグッズ情報を公開
【ポケパーク カントー】 2026年2月5日 グランドオープン予定
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
よみうりランド内に2026年2月5日開業予定の屋外常設施設「ポケパーク カントー」のオリジナルグッズ情報が公開された。
グッズ情報はリニューアルした公式サイトにて公開されたもの。「ポケモントレーナーズマーケット」の衣装を着たピカチュウやイーブイのぬいぐるみやマスコット、｢ポケモンフォレスト｣と｢カヤツリタウン｣がテーマのTシャツやハンドタオル、バリヤードやコダックになりきれるキャップやロコンのカチューシャなどが販売される。
さらに、ゲーム内で登場した「おいしいみず」「サイコソーダ」「ミックスオレ」をモチーフとしたオリジナルドリンクが登場。ペットボトルのような見た目で、パッケージデザインが公開されている。
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。