【ポケパーク カントー】 2026年2月5日 グランドオープン予定

よみうりランド内に2026年2月5日開業予定の屋外常設施設「ポケパーク カントー」のオリジナルグッズ情報が公開された。

グッズ情報はリニューアルした公式サイトにて公開されたもの。「ポケモントレーナーズマーケット」の衣装を着たピカチュウやイーブイのぬいぐるみやマスコット、｢ポケモンフォレスト｣と｢カヤツリタウン｣がテーマのTシャツやハンドタオル、バリヤードやコダックになりきれるキャップやロコンのカチューシャなどが販売される。

さらに、ゲーム内で登場した「おいしいみず」「サイコソーダ」「ミックスオレ」をモチーフとしたオリジナルドリンクが登場。ペットボトルのような見た目で、パッケージデザインが公開されている。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

