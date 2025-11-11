小倉優子、手作り肉まん＆あんまん披露「プロ級の仕上がり」「料理上手すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】タレントの小倉優子が11月10日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】3児のママタレ「プロ級の仕上がり」手作り肉まん＆あんまん
小倉は「肉まんとあんまんを作りました」「成型が難しくて、練習したい！！」とつづり、皿に並ぶふっくらとした生地の肉まんとあんまんの写真を投稿。「シフォンケーキは、最近やっと私が好きなメレンゲの立て方を見つけました」とホールのものとカットして個包装されたシフォンケーキの写真も公開し、自身の料理への探究心をのぞかせている。
この投稿には「何でも作れちゃってすごい」「お子さんたちは幸せですね」「肉まん美味しそう」「丁寧な暮らしが素敵」「料理上手すぎる」「プロ級の仕上がり」などの反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
