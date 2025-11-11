ギャル曽根、次女の全身ショット公開「あっという間に大きくなって」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】タレントのギャル曽根が11月10日、自身のInstagramを更新。次女の全身ショットを公開した。
【写真】39歳大食いギャル「可愛すぎる」次女の全身ショット公開
ギャル曽根は「＃次女」というハッシュタグとともに、チェックのワンピースに髪をツインテールに結んだ次女が、室内の遊び場で熱心に遊んでいる様子を公開。「とにかく落ちてる磁石を拾っては貼る作業」をしているのだそうで「可愛いすぎる。とにかくどんどん成長する子達を忘れないように毎日生きてます」と我が子の成長を見守る母の心境をつづっている。
この投稿に、ファンからは「お母さんのまなざしが優しい」「遊んでる様子が可愛すぎる」「あっという間に大きくなってますね」「微笑ましい」「コメントも写真もほっこり」などのコメントが寄せられている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
