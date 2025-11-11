Snow Man向井康二（31）と俳優の森崎ウィン（35）が11日、都内でダブル主演映画「（LOVE SONG）」（チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。歯磨きのこだわりについて語った。

向井がタイ、森崎はミャンマーと、東南アジアにルーツを持つ2人が主演し、東京とバンコクを舞台に描いたラブストーリー。日タイ共同で製作され、恋に不器用なソウタを森崎、どこか影のあるカイを向井が演じた。

鑑賞する客層が女性だけでなく男性にも広がっているという。それを聞いた向井は「おかんが言ってました。『男性も多いよ』って。おかんは多分もう8、9回くらいじゃない？ もうちょいで2桁いくくらい」と母親もリピーターという。撮影中のドラマのスタッフからも感想が届き「『めっちゃいい。キュンキュンする』と。ネットでも何回も見に行った。見れば見るほど良いとも聞きます」と反響を明かした。

上映後のイベントでもあり、映画の1シーンから話題が派生。歯磨きのシーンから、森崎が普段は歯を磨く際に、歯ブラシを水でぬらす派と明かすと、向井は痛烈にダメ出し。「歯ブラシをぬらしてしまうと（歯磨き粉の）泡立ちが良くなって、磨いた感がすごい」と磨き残しの原因につながることを推察。持論を展開し「歯磨きはやる前にぬらさない方が良いんです！」と力説した。続けて「（劇中で）キスした時、あれ？ちょっと…？ ってなりました」とイジると、森崎は「メディア入ってるからやめてー！」と大慌てだった。