娘の言い分も、聞いてほしい。一方的に“加害者”扱いするママ友に、モヤモヤが止まらない【ママリ】

小学生の子ども同士のトラブルで相手の母親からクレーム

小1の娘の友達ママからクレームがあり、相手の息子の虚言癖が影響していると感じています。娘に確認したところ、相手の息子はトラブルが多く、実際の状況とは異なる内容が伝わっているようです。関係を悪化させたくないので、どう対処すれば良いか悩んでいます。

小1娘のお友達ママからクレーム言われたんですが

聞いてる感じ相手の息子が虚言癖あってことが大きくなってるようにしか思えません。



娘に事実を確認した所、聞いた話と全く違うし

相手の息子はクラスでも学童でもトラブルが多く

多動気味で各所先生から呼び出しされたと言っていました。



怪我をさせたりしたわけではなく

ふざけた呼び方でお互い呼び合って

楽しそうにしていたのを見ていたのですが

本当はそれが嫌で傷ついたと、、



鼻血が出た時一緒にふざけ合っていたという理由で

娘が絡んできてそれを避けた時に鼻血が出たと

(娘はそんなことしてなくて、鼻血がでてるよと

言って相手が鼻を弄ったらたくさん出てきたと

言っていました)

見てた人はいませんでした。





事実と少し違うところがあったけど

不快な思いをさせてごめんなさいと

LINEしたら電話でまたわ～っと反撃されて

メンタルきてます。



家も近く習い事も一緒なので

関係性拗らせたくないのですが

どう対処するのがいいでしょうか 出典：

qa.mamari.jp

学校などで起こる子ども同士のトラブルは、親が見ていないために解決しづらいこともありますよね。アプリ「ママリ」には娘にからかわれて息子が傷ついたと言っていると母親から苦情がきたと投稿がありました。しかし、投稿者さんの娘に聞くと、相手の話と違う内容もあり疑問が湧いたそう。その相手とは家が近所で習いごとも同じなため、関係が悪化しないためどう対応すればいいか悩んでいるといいます。

親として、子どもの言葉を信じてあげたいと思うものですよね。投稿者さんの娘さんは、ただ「鼻血が出てるよ」と友だちに声をかけただけとのこと。ところがその一言がきっかけで、相手の母親から思いがけずクレームを受けてしまったそうです。



そのお友だちは、普段から少しトラブルが多く、先生に呼び出されることもある男の子とのこと。にもかかわらず、相手の母親はまるで投稿者さんの娘さんに非があるかのように話してきたといいます。突然の指摘に、投稿者さんも戸惑ってしまったようです。

相手の母親への対応にさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「冷静に対応したほうがいい」というコメントがありました。

こちらはヒートアップしないで冷静に必要以上に関わらなければいいのかなと思います。

たぶんこれからも相手ママの子どもはトラブル起こして孤立するんじゃないんですか。





⚫︎「今後も子ども同士が関わることもあると思いますので、お互い気をつけて見守っていけたらと思います」といった柔らかいトーンで対応しつつ、深い関係にはならないよう距離を置く。

⚫︎必要以上にLINEでやりとりしない（返信も最小限にする）



⚫︎娘さんから聞いた内容を信じてあげていいです。



⚫︎学童の先生に相談しておく

「先日こんなことがありまして、念のためご報告だけさせてください」といった形で伝えておくと、第三者の視点が入ることで安心できるかもしれません。 出典：

qa.mamari.jp

相手の母親には冷静に対応するといいという意見がありました。きちんと謝罪をしているのに、またクレームを言うなんてトラブルを解決する気がないように思えますね。こちらが感情的にはなっても解決が遅くなるでしょう。娘さんの話は本当だと信じ、それを先生に報告して状況を把握してもらうのもいいのではないでしょうか。



この他に「極力関わらないほうがいいのでは」というコメントがありました。

極力関わらない方が今後のためですよね💦

自分の感情をコントロール出来ない人は、こっちが振り回されて疲れるだけなので…



習い事の曜日変えるのが、1番ですね！ 出典：

qa.mamari.jp

トラブルの多いお友だちとの関係は、子どもが安心して過ごせる環境を守るためにも、少し距離を置く選択が必要なこともありますよね。親としては心苦しくても、子どもの安全や気持ちを優先して考えることが大切かもしれません。



また、相手の保護者との接点を減らす工夫も一つの方法です。たとえば、習いごとの日程を少しずらしたり、なるべく顔を合わせないように予定を調整したりすることで、お互いが無理のない距離感を保てるかもしれません。

子ども同士のトラブル、相手の親のクレームには冷静に対応すること

親として、自分の子どもを信じてあげるのは自然なことですよね。投稿者さんも娘さんを信じて、誠実にトラブルの解決に向けて動かれたのだと思います。



一方で、相手のお母さまはクレームを伝えるだけで、解決に向けた姿勢があまり見られなかったようですね。こうした場合は、感情的にならずに冷静に対応し、これ以上トラブルが広がらないように距離を取ることも大切かもしれません。



こちらの誠意を受け入れてもらえない相手とは、無理に関わりを続けない方が、娘さんのためにも安心できるのではないでしょうか。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）