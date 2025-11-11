【実物大ユニコーンガンダム立像冬季限定演出】 実施期間：11月23日～2026年3月6日 点灯時間：17時～23時 場所：ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

実物大UCガンダム立像冬季ライトアップ25-26Ver.イメージ図

創通とバンダイナムコフィルムワークスは、11月23日から2026年3月6日の期間、ダイバーシティ東京プラザ2Fフェスティバル広場に立つ実物大「ユニコーンガンダム」立像の冬季限定25-26Ver.ライトアップを実施する。

今年のライトアップは、2026年1月30日に全国の劇場で公開される映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」をテーマとして実施される。劇中の演出をイメージした淡い緑色のライトアップと、主人公のハサウェイ・ノアが搭乗する「Ξ（クスィー）ガンダム」をデザインしたオブジェは、フォトスポットとして記念撮影などを楽しむことができる。

実物大UCガンダム立像冬季ライトアップ25-26Ver.オブジェ イメージ図

実物大ユニコーンガンダム立像冬季限定演出 実施概要

実施期間：11月23日～2026年3月6日

点灯時間：17時～23時

場所：ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場

演出スケジュール

【昼演出】

毎日11時／13時／15時／17時

・実物大ユニコーンガンダム立像 変身

【夜演出】

毎日19時～21時30分

19時：ガンダムシリーズ45周年スペシャルムービー

19時30分：「MidNight CHA CHA」

20時：「機動戦士ガンダムUC SPECIAL MOVIE」 Ver.2.0 “Cage” SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle

20時30分：復刻映像「翔べ！ガンダム 2017」

21時：「機動戦士ガンダムUC ペルフェクティビリティ」

21時30分：「GUNDAM:BEYOND」

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」

2026年1月30日 全国公開

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

本作は、反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーである主人公ハサウェイ・ノアが、数奇な出会いの末、不思議な力を持つ少女ギギ・アンダルシア、そして対峙する地球連邦軍のケネス・スレッグ大佐と出会い、3人の運命が交錯するガンダムシリーズ史上、最も濃密なヒューマンドラマ。

【STORY】

U.C.0105、シャアの反乱から12年――。

圧政を強いる地球連邦政府に対し政府高官の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、1年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。

不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。

連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備する中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。

そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。

【STAFF】

原作：富野由悠季 矢立 肇

監督：村瀬修功

脚本：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：pablo uchida／恩田尚之／工原しげき

キャラクターデザイン原案：美樹本晴彦

メカニカルデザイン：カトキハジメ／山根公利／中谷誠一／玄馬宣彦

メカニカルデザイン原案：森木靖泰／藤田一己

美術設定：岡田有章

美術監督：大久保錦一

色彩設計：すずきたかこ／久保木裕一

ディスプレイデザイン：佐山善則

CGディレクター：増尾隆幸

撮影監督：大山佳久

特技監督：上遠野学

編集：今井大介

音響演出：笠松広司

録音演出：木村絵理子

音楽：澤野弘之

企画・制作：サンライズ

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

（敬称略）

【CAST】

ハサウェイ・ノア：小野賢章

ギギ・アンダルシア：上田麗奈

ケネス・スレッグ：諏訪部順一

レーン・エイム：斉藤壮馬

ほか

（敬称略）

(C)創通・サンライズ