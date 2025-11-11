ドラマ『渡鬼』に10歳から出ていた私が“長ゼリフを覚えられたワケ”。記憶を定着させる3つのコツ
橋田壽賀子脚本の人気長寿ドラマシリーズ『渡る世間は鬼ばかり』（TBS系）で10歳から12年間、“加津ちゃん”こと野々下加津役を演じていた宇野なおみさん（36歳）。かつて“天才子役”と呼ばれた宇野さんは現在、フリーライター、エッセイストとして活動中です。
そんな宇野さんが30代女性として等身大の思い、ちょっとズッコケな日常をお届けるエッセイ連載。今回は「記憶術」をテーマに綴ります。
◆渡鬼の長ゼリフを覚えた「記憶術」
渡鬼といえば長ゼリフ！
「どうやってセリフを覚えているの？」
今まで、幾度となく聞かれて参りました。
皆様ご機嫌よう、宇野なおみです。初回のエッセイでも「ぶっちゃけ無茶だった」とお話しておりましたが、本当に無謀な挑戦を毎週していたと、今も思っています。
実はこの覚え方について、人様に話せる程度に系統立てられるようになったのは最近なのです。今回は、その記憶術についてお話します。
◆「ただ読めば入った」子役時代
本当に初期は、一度読めば覚えられるという自動記憶システムが搭載されていたので、どうやって覚えているのという質問の意図自体を、あんまりわかっていませんでした。
んま〜、鼻につくガキンチョですこと！（笑） ただ、理科の化学式なんかは何度やっても覚えられず、中学の理科で、まじめに頑張ったのに48点を取ったことがあります。
ショックでいまだに点数覚えているという……。多分橋田壽賀子台本の“読み慣れ”もおおいにあったでしょう。
「中3〜４日でセリフをすべて覚えてリハーサルに向かう」という習慣は小さいころからすっかり根付いていたので、どれほどびっくり人間祭りなのかも、気付かないままでした。
20代でじわじわと“異変”に気付く
20代の頃、とある小劇場の作品に参加したとき、本読みの時点ではまだ台本ができあがっていなかったことがありました。脚本の方に「今できている分量を覚えるならどれくらいかかりますか」と聞かれ、トップバッターだった私は、念のため多めに「数時間ください」と答えました。
すると、部屋の空気が固まってしまい……。私の隣の方が「あの、私は数日かかります」と恐る恐る言い出され、「そうか、日数で良かったのか……」とぼんやり思いました。鼻につく〜（2回目）。
そんなセリフに関する記憶力だけは馬力があった私ですが、前述したように勉強ではするする！ というわけにはいかなかった。最近はさすがに、記憶力も落ちましたし。ただ、いまだに「映像記憶」だな、とは感じます。
◆写真を撮るように覚える「映像記憶」とは
映像記憶とは、見たものをそのまま覚える記憶法です。わかりやすく言うとスクリーンショット。例えば『ハリポタ』シリーズを見て、お芝居や声のトーンを頭の中で再生しながらものまねすることができます。
子どもの頃はみんなこの記憶方法だそうです。ただ、成人してもこの記憶の人はあまりいないのだとか。
ただ、よく天才が話すような「見たものすべてを一瞬で完全に記憶できる能力」とかではないんです。しかして適切な日本語がわからないため、便宜上、映像記憶と称しております。
自分が映像記憶の持ち主らしいと気づいたのは、友人がセリフを覚えるときに、音声を録音していると聞いたときでした。
台本を丸ごと覚えて、映像（写真）を頭の中に映し出して話せば済む話じゃないの？ どうして音声で覚えているのかしらん。素直な疑問をぶつけたところ、大変面倒見の良い女優であるAちゃんは丹念にご自分の覚え方を教えてくれました。結果、自分の記憶の仕方が人と違うことに初めて気づけたという。
友達が少なかった弊害がここにも出ていて大変もの悲しい。あのときはぶしつけな疑問に応えてくれてありがとうAちゃん。
