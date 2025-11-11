ネット空間で圧倒的な影響力を持つといわれる政治家・立花孝志容疑者（58才）が名誉毀損容疑で逮捕された。虚偽の内容を街頭演説やSNSで繰り返し発信したことを問われてのことで、認否は明らかにされていないが、発言した事実は争わないと供述していることが伝えられている。臨床心理士の岡村美奈さんが、政治のリーダーからデマゴーグへ変化し、その結果、起きたことについて解説する。

【写真】前を見据えたまま！送検される立花孝志容疑者

「NHKから国民を守る党（NHK党）」党首の立花孝志容疑者が、亡くなった竹内英明元兵庫県議の名誉を傷つけた疑いで逮捕された。名誉棄損の容疑であれば在宅捜査が通例といわれる中で身柄を拘束され、逮捕された立花容疑者。兵庫県警が国外逃亡を警戒したのではという説もあるが、それだけ影響力があり、悪質だったということだろう。

「NHKをぶっ壊す」と叫んで国政政党へと進んだNHK党。受信料問題を中心に選挙に打って出てマイクを握り、世論を作り扇動していた頃はまだいくぶん政治家らしさがあったと思う。だがその後、NHKに対する威力業務妨害や元NHK党の中央区議への脅迫罪で懲役2年6月、執行猶予4年に判決を受ける。目的のためなら手段を選ばないのが彼のやり方だったといえる。その後の活動はパッとしない。一時期は、NHK党から出馬して当選したものの、有名人などへの脅迫の罪で逮捕されたガーシーこと東谷義和氏の方が世間を騒がせていたほどだ。

執行猶予中に別の事件で逮捕され、拘禁刑以上が確定すれば執行猶予は取り消される。おとなしくしていた方が無難だと考えるのが普通だが、おとなしくしていれば世間に忘れ去られる。SNSなどで情報を配信しても、注目されなければ収入にもならない。立花容疑者が次に狙ったのが兵庫県知事選、二馬力選挙といわれた選挙活動だ。再び主役として影響力を持つため、政治を利用しSNSなどの発信を通して利益を得ようとしたのだろうか。

兵庫県知事選の出直し選挙で流された斎藤元彦知事への陰謀論、立花容疑者から知事を貶めた中心的人物とみなされたことで言われなき誹謗中傷に苦しみ、家族を守るために議員を辞職したという竹内元県議。亡くなってもなお、立花容疑者は竹内氏への中傷を止めなかった。だが兵庫県警が異例の会見を行い、容疑者が発信していた情報はデマだったことが判明した。

表向きは政党のリーダーとして立ち上がったはずだが、自分が知事になるべく選挙活動をやっても、注目を浴びることはない。代わりにアジテーター的な選挙活動を展開し、立花氏はデマゴーグになった。デマゴーグは刺激的な嘘やデマを手段として用いて発信し、人々の行動や考え方に影響を与えようとする政治家のことを指す。デマゴーグなら自分が得た情報がデマだろうが真実だろうが、どちらでも構わなかっただろう。それによって自分の発言が真実味を帯び、人々の感情を大きく揺さぶることができればよかったはずだ。

自身が持っている態度や意見に合う情報は積極的に受け入れるが、反する意見や情報などには接しないという「選択的接触」の傾向が強かったとも考えられる。竹内さんに関する情報について、立花容疑者が精査することはなかったと聞く。そこには「確証バイアス」という、自分が正しいと信じる情報ばかりを集めるような傾向もあったはずだ。さらに精査しなければ本当かどうか知らなかっただけで、嘘を発信したとはいえない。自分もそう信じ込んでいたという言い訳が成り立つという考えもあったのではないだろうか。

リーダーは人々のポジティブな感情や意欲などに働きかけるが、アジテーターは人々の怒りや不満、恐怖に働きかけて人を動かそうとする。過激なスローガンを掲げていた時の容疑者はアジテーターだった。怒りや不満の対象を見つけると、それを自分たちの共通の敵として攻撃し、排除させようと扇動する。自分の意のままに動くよう群衆をコントロールしようとするのだ。「群衆とは、かくも催眠術にかかりやすい存在である」といったのはフランスの社会心理学者ギュスターブ・ル・ボンだ。古典的名著といわれる『群衆心理』が彼によって書かれたのは19世紀末、SNSが普及した現代でも群衆心理の根本は変わらない。

立花容疑者は群集心理の動かし方をよく知っていたのだろう。暴露系YouTuberとして稼いでいたガーシーのこともあり、人心を煽れば人気と収益につながることもわかっていた、ル・ボンは「群集は一度暗示が与えられると、それは感染によって、ただちにあらゆる頭脳に刻み込まれて、即座に感情の転換を起こす」と書いた。そうなれば聞く耳を持たず、真実を求めず、間違いでもいいから魅力的なものを求めるという。群衆の側にも「確証バイアス」が強く生じ、SNSなどで自分と似た意見や、関心、選好にあった他者と交流することで、自分が正しいと信じ込む「エコーチェンバー」現象が起こる。

兵庫県知事選で立花容疑者のデマに踊らされ投票した人は、いったいどれくらいいたのだろう。