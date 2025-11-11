江戸の大関より土地の三段目…。相撲には番付に関係なく地元出身力士を応援する文化があるが、年に一度の九州場所もご多分に漏れずご当所力士が注目される。幕内の土俵入りで平戸海、義ノ富士、正代、美ノ海、佐田の海などは大きな声援を受けて土俵に上がる。特にまだ髷が結えずにチョンマゲの入幕3場所目で、新四股名で臨む熊本出身の義ノ富士（草野から改名）には横綱に匹敵する声援が送られた。

【写真】デヴィ夫人はマス席だったが…九州場所初日の向正面の控え行司の横に「溜席の着物美人」の姿が。名古屋場所でのピンクのワンピース姿も

今場所は初日にタレントのデヴィ夫人が登場したことで土俵周りも注目されたが、ちょっとした異変が起きていた。協会関係者はこう話す。

「国技館では溜席観戦が常連のデヴィ夫人が座っていたのは西花道近くのマス席だった。九州場所では角界に顔が広いデヴィ夫人ですら溜席に座れないぐらいチケット入手が困難になっている」

国技館で行なわれる東京開催場所と違い、チケット販売を行なう相撲茶屋がない九州場所は長く人気低迷の象徴だったが、到来した空前の相撲ブームで昨年は初日を迎える前に15日間が完売。今年も15日間完売となっている。前出・協会関係者が続ける。

「昨年の理事改選で九州場所担当部長に就任した直方市出身で人気力士だった浅香山親方（元大関・魁皇）の営業努力の成果とも言えるが、九州場所は年1回の開催。九州一円に加え、山口や広島からもファンが集まるため、ブームとなれば動員力が違う。有望なご当地力士が多くいることもチケット不足に拍車をかけている」

それでも、土俵上のご当地力士への大声援と同じく、溜席でも九州場所ならではの光景を初日から見ることができた。

着物姿で15日間を"皆勤"

向正面の控え行司のすぐ右隣に座る女性だ。毎日違う着物姿で15日間皆勤する「着物美人」としてネットニュースで報じられ、SNS上でも話題となるのが九州場所の恒例だ。今場所も同じ席から着物姿で声援を送る姿がNHKの大相撲中継では初日から見られた。

初日は白と黒のデザイン着物にシルバーの帯とオレンジの帯締め、2日目は白大島紬の蝶がデザインされた着物にシルバーと黒の市松模様の帯での観戦だった。

そして、もうひとり九州場所では維持員や協会関係者の間で話題となっている女性がいる。力士が着ている四股名入りの浴衣をワンピースなどに仕立てて観戦。しかも、15日間を通して毎日違う四股名の浴衣地の洋服で登場する「浴衣地ワンピース女性」だ。

初日は「溜席の着物美人」とは控え行司を挟むようなかたちで時計係の審判委員の左隣の最前列で観戦する姿が中継されていた。この日は10月4日に引退相撲をしたばかりの貴景勝（現・湊川親方）のジェラートピケの水色の浴衣地を仕立てたワンピースだった。2日目は西の控え力士のすぐ後方で、白地に猿のイラストが染め抜かれた翔猿の浴衣地のワンピースでの観戦となった。

昨年の九州場所でこの女性に話を聞いた際は「正面から見て四股名が胸元にくるようにデザインしています。溜席では応援タオルを掲げることができないので、浴衣地の四股名なら掲げてもいいだろうという気持ちも込めている」と語っていた。

この女性は15日間を向正面、東、西と違う溜席で観戦している。そのため、どの力士の四股名が入った洋服を着るかは割りを見て前日に決めるという。

「座る席が東西のどちら側かによってその日に応援する力士を決めます。座っている側から登場する力士の四股名が入った洋服を着ます」と語っていた。西溜席に座った2日目は西の花道から登場した翔猿の四股名のワンピースだったが、獅司に押し出しで敗れている。この「浴衣地ワンピース女性」がどの席に座りどの力士の四股名の浴衣を着て、九州場所の15日間を応援するのかも興味深い。

九州場所が行われている福岡国際センターの館内では、東花道に近い溜席で15日間を着物姿で観戦する中洲美人の姿や元NHKアナウンサーの杉山邦博さんが取材する様子も初日から大相撲中継で映し出されていた。

大の里の一強となるのか、それとも大豊時代が到来するのか。土俵上が注目される1年の締め括りの場所に、溜席の多彩な面々が花を添えている。