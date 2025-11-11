「彼氏感半端ない」M!LK佐野勇斗、「家族でご飯」自然体のプライベートショット公開 「インライ中に母親が作ってたスイートポテト」も披露
俳優でダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。家族との時間を過ごす自然体のプライベートショットを披露した。
【別カット】「彼氏感半端ない」グラス片手にカメラ目線の佐野勇斗
佐野は「・家族でご飯 ・インライ中に母親が作ってたスイートポテト ・さくてん」のコメントとともに、飲食店でグラスを手にするショットや、愛犬との2ショットなどさまざまな写真を計7枚アップした。
この投稿にファンからは「勇斗くん忙しい中投稿ありがとうございます 今回も彼氏感すぎるの嬉しいです」「投稿ありがとう〜 佐野さんのオフ感満載の写真大好きです」「ママのスイートポテト美味しそうすぎる!!!!」「幸せそうな家族で微笑ましいです」「おいしそうだしかっこいいしまじでなに!!!!!!!!!」「ねぇ!!やばい…彼氏感半端ない…」などの反響が寄せられている。
