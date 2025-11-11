俳優の吉瀬美智子さんが11日、自身のInstagramを更新し、撮影のクランクイン前に、ヘアサロンへ行き、新しい髪型の画像を公開しました。

【写真を見る】【吉瀬美智子】クランクイン前にヘアサロンへ 髪型を公開「前髪無いと年齢上がる気がするなぁ〜」



ベージュ系のトップスを着用した吉瀬さんの髪型は、短めにカットした茶髪で、前髪を自然に分け、額を広めに出したスタイルです。吉瀬さんはこの新しいヘアスタイルについて、「前髪無いと年齢上がる⤴︎気がするなぁ〜」と心境を綴っています。



最近の吉瀬さんの投稿と見比べると、確かに以前は前髪を下ろしたスタイルだったことがわかります。



投稿では続けて「おばんざいナイトでほろ酔い」と綴り、居酒屋での食事の画像も投稿しています。4枚の写真からなるコラージュには、乾杯するシーンや、黄身が半熟の卵をのせたご飯、葉物の添えられた揚げ物、デザート風の小皿など、バラエティ豊かな「おばんざい」料理が並んでおり、楽しい雰囲気が伝わってきます。

この投稿をみた人たちからは「私も絶対、前髪作る派です」「前髪あっても無くても綺麗でお若い」「なんか雰囲気変わった」「この吉瀬さん好きー」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】