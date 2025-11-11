黒澤明監督作品など数々の名作に出演した名優・仲代達矢さんが、92歳で逝去した。役者70周年のインタビューでは、「役者は声・動作・姿が基本」と語り、卒寿を前に舞台への情熱を燃やし続けていた。そんな珠玉のインタビューを再公開する。

【貴重写真】舞台の本番直前、楽屋で準備をする仲代達矢

（初出：「週刊文春」2021年12月16日号 ※日付、年齢等は公開時のまま）

「我が役者人生」

今もなお舞台に立ち続ける、日本屈指の名優。卒寿を目前に控えた今、映画史を彩った先達との思い出、そして自らの歩みを静かに振り返った。



俳優の仲代達矢さん

一瞬一瞬を生きていきたい

彼は穏やかに話しはじめた。

「役者になって70周年ですけれども、80歳を過ぎますとね、名優なんて言っていただけるんです。しかしそれはとんでもない話でね。昔からいう“一声、二振、三姿”――振は動作ですね――が演劇役者の基本です。声のほうは日ごろから訓練してるのでどうにか出ますけれども、足腰は若い時と比べるとだいぶ参ってますよね。それをどうカバーしていくかが、私にとっては現役の役者を続けていくいちばんの課題です。だから名優と言っていただけるのはとても嬉しいですけど、だいぶ落ちてるなという感じがありますね」

役者70周年記念を銘打つ無名塾の舞台『左の腕』で、仲代達矢は物語の主人公を演じ、来年4月まで全87公演を行うために各地を回る。十分な体力を維持するためには、毎日1時間程度の軽い運動は欠かせない。

「やはり訓練ですね。来年90歳ですが、続けていくには毎日の訓練しかありません。もはや気力です」

1952年、俳優座付属養成所に入所して、彼の役者人生は始まった。その後、映画で脚光を浴び、大手映画会社各社に専属契約を持ちかけられたものの、演劇への強い思いから彼はフリーランスとして生きる道を選んだ。

「役者はあの役をやりたいなと思っても、話が来なければできない、そういう悲しい宿命にあるわけです。だから私は1年に1本、自分のやりたいものは必ず演劇でやろうと。それでいい映画の話が来ても、舞台があればそれをお断りして、わがままを言いながら演劇と映画を兼ねる役者生活を送ってきました。フリーランサーであったために、いろいろな方々、いろいろな作品との出会いがあった。それは非常に幸せなことでしたね。まあ、その分ギャランティは安かったですけど（笑）」

数知れぬ名優たちとの出会いは、その役者生活に活力を与えてきた。

頭をよぎる昭和を代表する名女優の言葉

「いちばん幸せなのは、この人はうまいなあと感じて、それにくっついていこうと思う時。これは快感ですね。振り返ってみると、ずいぶんうまい人たちと一緒にやってきたなと思います。相手役によりますよ、それは。自分も頑張らなきゃいけないけれども、相手と合わなければうまく行きません」

相手役の大切さを思う時、頭をよぎるのは昭和を代表する名女優の言葉だ。

「『自分の台詞を覚えるより相手の台詞を覚えなさい』と言われていたのは山田五十鈴さんです。つまり相手があって、こちらは芝居ができるんだと。自分が攻撃的な演技をするばかりではなく、相手を受けて返していく、それが芸の力なんです。大切なのは相手の気持ちを察していくことですよね」

柔和な表情で話を続ける彼のまなざしはこの時、強い輝きを放った。

「相手を推測しない、許さないから戦争は起きるんです。相手の気持ちになって考えてみれば、許せるということもあるでしょう。だから『忠臣蔵』というのも、私はどうなのかなと思ったりするんですね。仇討ちから戦争が始まるのは現代でも同じじゃないですか？ 許せばいいんです」

そろそろ戦いはやめて、安らかな気持ちでやっていきたいと、彼は自身の役者人生に関しても先行きを語る。その声は艶やかで、いまだ張りを失っていない。多くの役柄を演じ、無名塾では後進の育成に力を注いできた、これまでの70年はとても幸福だった。

「役者というのは、役者向きの天賦の才があるか、運がいいか悪いか、どれだけ自分で勉強できるか、この3つなんです。私に持って生まれたものがあるかどうかはわかりません。運がいいかもわからないですよ。ただ勉強は自分でできるわけで、それしかないですね。今後どこまでやれるか自分でもわかりませんけれども、一瞬一瞬を生きていきたいと思います」

写真＝杉山拓也／文藝春秋

（門間 雄介／週刊文春 2021年12月16日号）