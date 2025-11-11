堀琴音の「日本女子オープン」祝勝会に女子プロたちが大集合！ お揃いのTシャツに書かれた文字をタテ読みすると……!?
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。10月に開催された国内メジャー「日本女子オープン」で3年ぶりに3勝目を飾ると、その祝勝会が盛大に開かれたことを投稿した。
【写真】タテ読みをしたいTシャツはこちら【本人のInstagramより】
1枚目は参加してくれた女子プロたちとの記念写真。左から櫻井心那、永峰咲希、有村智恵、堀、原江里菜、安田彩乃、姉の堀奈津佳と仲よしたちが勢揃い。「皆んなお揃いの優勝記念Tシャツ着て お祝いして貰えて本当に 嬉しかったです」と感謝していた。ちなみにTシャツには「コングラッチュレーション！ トラディショナルオープン2025 ネバーゲイブアップ ホワィ？ リアリィ？」の文字と、トロフィを掲げる堀の姿がシルエットでプリントされていた。この5つの頭文字を縦読みすると「コトネ ホリ」になる。この後も、先輩の有村、原に挟まれた写真や、親友・安田との2ショット。そしてコーチの森守洋と男子プロの東家賢政との写真などが続いた。7枚目で紹介されたケーキには、優勝後に撮影したチーム全員の写真が大きくプリントされていた。そして「優勝おめでとう」ではなく「チームの皆さん いつもお守りお疲れ様です」と堀を支える人たちを気遣う言葉が記されていた。これを見た堀も「文字通り皆さんには感謝です。私のこと支えて頂きありがとうございます!!」と素直な気持ちを吐露。そして「残りの試合もまた優勝出来るように まだまだ頑張ります」と、あらためて意欲を掻き立てていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
近藤真彦×前田亘輝「還暦じじいゴルフ」を満喫 ツアーの合間も元気いっぱいの2ショット
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「暴れん坊将軍の再来」!? 2日目からショットが暴れ出した勝みなみの戦いぶりを母親が振り返る
「やったぁ〜」元メジャーリーガーの上原浩治が米ツアー通算7勝目を挙げた畑岡奈紗を祝福！ 仲良し2ショットも公開
【写真】タテ読みをしたいTシャツはこちら【本人のInstagramより】
1枚目は参加してくれた女子プロたちとの記念写真。左から櫻井心那、永峰咲希、有村智恵、堀、原江里菜、安田彩乃、姉の堀奈津佳と仲よしたちが勢揃い。「皆んなお揃いの優勝記念Tシャツ着て お祝いして貰えて本当に 嬉しかったです」と感謝していた。ちなみにTシャツには「コングラッチュレーション！ トラディショナルオープン2025 ネバーゲイブアップ ホワィ？ リアリィ？」の文字と、トロフィを掲げる堀の姿がシルエットでプリントされていた。この5つの頭文字を縦読みすると「コトネ ホリ」になる。この後も、先輩の有村、原に挟まれた写真や、親友・安田との2ショット。そしてコーチの森守洋と男子プロの東家賢政との写真などが続いた。7枚目で紹介されたケーキには、優勝後に撮影したチーム全員の写真が大きくプリントされていた。そして「優勝おめでとう」ではなく「チームの皆さん いつもお守りお疲れ様です」と堀を支える人たちを気遣う言葉が記されていた。これを見た堀も「文字通り皆さんには感謝です。私のこと支えて頂きありがとうございます!!」と素直な気持ちを吐露。そして「残りの試合もまた優勝出来るように まだまだ頑張ります」と、あらためて意欲を掻き立てていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
近藤真彦×前田亘輝「還暦じじいゴルフ」を満喫 ツアーの合間も元気いっぱいの2ショット
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「暴れん坊将軍の再来」!? 2日目からショットが暴れ出した勝みなみの戦いぶりを母親が振り返る
「やったぁ〜」元メジャーリーガーの上原浩治が米ツアー通算7勝目を挙げた畑岡奈紗を祝福！ 仲良し2ショットも公開