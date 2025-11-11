24歳・島袋ひのがツアーレコード更新の「63」で初優勝 最終プロテスト合格の佐田山鈴樺2位 【マイナビネクストヒロインツアー】
＜Dormy Ladies Cup 最終日（一日競技）◇11日◇上野原カントリークラブ(山梨県)◇6190ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインツアー今季第16戦が終了した。
【ライブ写真】信じられないくらい美しい富士山
24歳・島袋ひのが1イーグル・8バーディ・1ボギーでツアーレコード更新の「63」をマークし、9アンダーでツアー初優勝を挙げた。先週行われた日本女子プロゴルフ協会最終プロテストで合格した選手は4人出場。佐田山鈴樺が7アンダー・2位、池羽陽向が6アンダー・3位タイ、前多愛が5アンダー・5位タイ、千田萌花は3アンダー・15位タイで終えた。前戦優勝の林亜莉奈は4アンダー・8位タイ、現在ポイントランキング1位の郡山瞳はイーブンパー・31位タイとなった。
