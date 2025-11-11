「やったぁ〜」元メジャーリーガーの上原浩治が米ツアー通算7勝目を挙げた畑岡奈紗を祝福！ 仲良し2ショットも公開
メジャーリーグや日本球界で大活躍した元プロ野球選手の上原浩治が自身のインスタグラムを更新。日本で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」で3年ぶりの優勝を飾った畑岡奈紗を祝福した。
【写真】テレビ越しに熱烈応援？ 畑岡奈紗の優勝を喜ぶ上原浩治【本人のInstagramより】
「やったぁ〜 奈紗ちゃん!! おめでとう」と上原も大喜び。「プレイオフでの戦いも痺れました」と最後まで緊迫した雨の中の戦いを振り返っていた。2人は同じマネジメント事務所に所属しており、以前から一緒にラウンドをしたり、トーナメント会場まで畑岡の応援に出かけたりするなどの親交があった。投稿では可愛いイラストがプリントされた畑岡の応援タオルを手にした2ショットと、優勝インタビューに答える畑岡が映ったテレビ画面の写真を公開した。畑岡にとって今回の優勝は、2022年4月の「DIOインプラントLAオープン」以来3年ぶり。米ツアーでは通算7勝目となる。日本人選手の米ツアー通算勝利数は岡本綾子が17勝、宮里藍が9勝で、畑岡はそれに続く記録を更新中だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「暴れん坊将軍の再来」!? 2日目からショットが暴れ出した勝みなみの戦いぶりを母親が振り返る
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
近藤真彦×前田亘輝「還暦じじいゴルフ」を満喫 ツアーの合間も元気いっぱいの2ショット
身長154cmで最長飛距離は328ヤード！ ドラコンプロの鈴木真緒が7回連続のタイトル防衛、軽量級では無敵のチャンプに！
【写真】テレビ越しに熱烈応援？ 畑岡奈紗の優勝を喜ぶ上原浩治【本人のInstagramより】
「やったぁ〜 奈紗ちゃん!! おめでとう」と上原も大喜び。「プレイオフでの戦いも痺れました」と最後まで緊迫した雨の中の戦いを振り返っていた。2人は同じマネジメント事務所に所属しており、以前から一緒にラウンドをしたり、トーナメント会場まで畑岡の応援に出かけたりするなどの親交があった。投稿では可愛いイラストがプリントされた畑岡の応援タオルを手にした2ショットと、優勝インタビューに答える畑岡が映ったテレビ画面の写真を公開した。畑岡にとって今回の優勝は、2022年4月の「DIOインプラントLAオープン」以来3年ぶり。米ツアーでは通算7勝目となる。日本人選手の米ツアー通算勝利数は岡本綾子が17勝、宮里藍が9勝で、畑岡はそれに続く記録を更新中だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「暴れん坊将軍の再来」!? 2日目からショットが暴れ出した勝みなみの戦いぶりを母親が振り返る
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
近藤真彦×前田亘輝「還暦じじいゴルフ」を満喫 ツアーの合間も元気いっぱいの2ショット
身長154cmで最長飛距離は328ヤード！ ドラコンプロの鈴木真緒が7回連続のタイトル防衛、軽量級では無敵のチャンプに！