木村カエラ、“母親へ”手作り編み物をプレゼント 完成した作品に反響「もう、天才すぎる…」「すごいかわいい」
歌手の木村カエラ（41）が11日、自身のインスタグラムを更新。母親へ編んだという“ハマりすぎてる”編み物の新作アイテムを披露した。
【写真】「すごいかわいい」木村カエラが母親へ作った手編みのニット帽＆とハンドウォーマー
木村は「ママにプレゼントしようと思ってつくったよ。モンパチフェスへの沖縄行きの飛行機の時間をうまく使って。色にムラのあるグレーのモヘヤで可愛かった」とつづり、淡い色合いのニットキャップとハンドウォーマーを紹介。
写真と一緒に投稿した動画には、慣れた手つきで黙々と編み物をし、ハンドウォーマーを仕上げていく様子が捉えられていた。
木村の作品に、中田クルミが「すっかりニッターの仲間入りですね」と反応したほか、ファンからは「えー、すごいかわいいです」「すごーぃっ!!かわいぃ」「もう、天才すぎる…」「素敵なプレゼントですね」などの反響が集まっている。
【写真】「すごいかわいい」木村カエラが母親へ作った手編みのニット帽＆とハンドウォーマー
木村は「ママにプレゼントしようと思ってつくったよ。モンパチフェスへの沖縄行きの飛行機の時間をうまく使って。色にムラのあるグレーのモヘヤで可愛かった」とつづり、淡い色合いのニットキャップとハンドウォーマーを紹介。
写真と一緒に投稿した動画には、慣れた手つきで黙々と編み物をし、ハンドウォーマーを仕上げていく様子が捉えられていた。
木村の作品に、中田クルミが「すっかりニッターの仲間入りですね」と反応したほか、ファンからは「えー、すごいかわいいです」「すごーぃっ!!かわいぃ」「もう、天才すぎる…」「素敵なプレゼントですね」などの反響が集まっている。