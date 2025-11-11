■これまでのあらすじ

母に結婚と海外移住を強く反対され、心を痛める凜。そんな中、弟の金銭トラブルが発覚。弟は社長令嬢との交際中、同棲の話が持ち上がる。高額な家賃を提示され悩む弟は、同僚の“FXで稼げる”という話に飛びつき、軽い気持ちで取引を始める。初トレードでまさかの成功を収め、自信をつけた弟は、あっという間に資金を貯め、母に同棲の報告をする。その矢先、帰省した姉から結婚と海外移住の話を聞き、再び劣等感を刺激されていくのだった。



■結局 女ってだけで得してるんだよな…

■同棲するなら助け合って当然！家事分担はどうする？姉はラクをしていい暮らしをしている――そう思えてならない弟。そんな中、デートの最中に彼女から同棲中の生活費の話を持ちかけられます。家賃は弟が負担し、食費と光熱費は自分が出すという彼女の提案に、弟は内心ほっとしました。ところが彼女はすぐに家事の分担について話を進めます。「得意な家事はある？」と聞かれた弟は、思わず言葉に詰まってしまいました。(福々ちえ)