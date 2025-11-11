平野ノラ、4歳娘のヘアアレンジ＆壁面収納公開「器用」「整理整頓も完璧」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】お笑いタレントの平野ノラが11月10日、自身のInstagramを更新。娘のヘアアレンジ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳女性芸人「器用」と話題の4歳娘ヘアアレンジ
平野は「止まらない娘のヘアアイテムとワンパターンなヘアアレンジだけど 毎日しあわせタイム」とつづり、ヘアアレンジを施した4歳になる娘の姿や、アレンジに使う数々のアイテムを公開。たくさんの髪飾りやゴムなどのアイテムはぎっしりかつきちんと収納が行われており、「＃壁面収納」のハッシュタグを添えている。また、娘がぬいぐるみのような髪飾りをつけた後姿や、三つ編みを工夫してリボンをいくつもつけたヘアアレンジなどを投稿した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「器用」「全然ワンパターンじゃない」「整理整頓も完璧」「いいお母さん」といったコメントが寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
