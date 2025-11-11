神崎恵、息子3兄弟の姿公開「スタイル抜群」「かっこいい」と話題
【モデルプレス＝2025/11/11】美容家の神崎恵が11月10日、自身のInstagramを更新。3人の息子の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳人気美容家「スタイル抜群」息子3兄弟の姿公開
神崎は「次男の誕生日でした。5月三男10歳、7月長男25歳、11月次男21歳」とつづり、3人の息子たちが一緒に歩いている後ろ姿の写真とそれぞれの誕生日ケーキの写真を公開。「今年もみな健康に、年を加えることができました。これが何より幸せなこと」「また来年も、みな健やかに笑顔でこの日を迎えることができますようにと願う日です。欲はかかないので、どうか健康に」と、母としての思いを明かしている。
この投稿には「愛があふれてる」「理想の家族」「スタイル抜群」「後ろ姿だけでもかっこいい」「息子さんたち立派」「感動した」「文章に優しさがにじむ」「あたたかい気持ちになった」などの反響が寄せられている。
神崎は2000年にサッカー選手の遠藤彰弘氏と結婚。2000年に長男、2004年に次男を出産。2010年に遠藤氏と離婚。2014年9月にヘアメイクアップアーティストの河北裕介氏と再婚し、2015年5月に第3子を出産。その後、2022年12月に河北氏との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
