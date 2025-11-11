3人組テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香さんが2025年11月11日、インスタグラムで結婚を発表した。

「互いにいろんなことを知っているBest Friendであり...」

あ〜ちゃんは、スペインで撮影された自身の写真を添え、「この度、一般男性と結婚しました」と報告した。

お相手については、「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれている ファンの人です！笑」と明かし、「ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！ やったね！」とした。

あ〜ちゃんは21年4月、自身がスタジオMCを務めている恋愛リアリティーショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜KISS or kiss〜」（Abema）の収録後会見で、「理想のキスシーン」をめぐり「私はファンの人と結婚したいんですよ」と語っていた。

結婚の報告に際し、「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが"私"を合成する一部で裏も表もなく全てが私です」とし、「もしも、私自身を# で表現するとしたら、#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ〜ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 ...いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」とつづった。

今後について、「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです 支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです」としている。

「推しに絶対言われたいパワーワード」

結婚の報告には、「あ〜ちゃんなら楽しい幸せな家庭になるんだろうなぁ。本当におめでとう」「あ〜ちゃんおめでとう！！ 喜びで胸がいっぱいになるってこういう時のための言葉なんだね 自分のことのように嬉しい！」など祝福のコメントが相次いだ。

「ファンの人と結婚することは私の夢でした」としたあ〜ちゃんのコメントに盛り上がる声も多い。

Perfumeは25年末をもって「コールドスリープ」（活動休止）することを発表している。