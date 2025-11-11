翔太と由紀は、娘のほのかと3人暮らし。翔太は育休を取得した自分を「イクメン」だと周囲に自慢している。しかし、実際は妻に丸投げ状態で…■時代を先取りしたイクメンって⁉翔太が会社の同僚とランチ中のこと。週末。出かける前に、娘のオムツを替えてほしいと頼まれますが、翔太は…なんとか夕食を用意した由紀。翔太が勝手に母親を呼んでいたのです。■ついに妻がキレる！

そんなある日、ほのかが熱を出してしまいました。大事なアポがあった由紀は、翔太に休めないかと頼みますが…夜中、ほのかの泣き声で由紀が起きると…しばらくしてから翔太が寝かしつけに来て…翔太は全く役に立ちません。ところがアピールだけは一人前。これのどこが“育児休暇”なのか？ と由紀は心底思っていました。「職場でも頼りにされてるんだよ」と自慢げに話す翔太。ついにキレた由紀。離婚を切り出された翔太は…⁉こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年9月10日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「自称イクメンほど何もしていない」翔太に対しては「どこがイクメン？」といったツッコミが殺到。イクメンという言葉自体に嫌悪感を示す読者も目立ちます。

・いやいや、どこがイクメン？ ナルシスト、天狗、軽視している態度の夫は、いらないでしょ。



・邪魔しかしてないような？



・育休や子育てが何のためのものなのか、一度ちゃんと考え直した方がいい。少なくとも、自身の虚栄心や自己肯定感を満たすためだけのものであっていいはずがない。



・いいとこ取り、やってるつもり、上から目線の「オレってできるパパで夫でしょ」感満載の、役立たずの予感。



・そもそもイクメンって言い方を辞めろって思う。自分の子供を育てる事にいちいちドヤ顔すんな。イタイ奴だな。親なんだからするのが当たり前であって、凄くも偉くもない。



・自称イクメンほど何もしていない。



・育休を取るだけなら働いて手取りを増やしてくれたほうがよっぽど楽なんですよね。



・自分ひとりが「イクメン」に酔ってるだけで、周りは「何いってんだコイツ」って思ってるだろうね。



・イクメンって言葉、大嫌い。父親なんだから子育てして当たり前だろ。母親がやってても誰も褒めないのに、父親がやったら褒めるってなんなんだよ。



・自分がやったつもりになりたいがために一方的に家族を振り回すだけなのは、家族サービスでなく自己満足でしょう。無理矢理付き合わされる方からすれば堪ったものじゃない。



・休むことで育休取ったって自慢されてもね〜。ちゃんと育児してこそ育休なのに。

また、由紀に対しては、「ちゃんと話すべき」「離婚したほうがいい」などのコメントが。

・奥さんも結局、旦那の言う通りにしてピキッって溜めこむのもよくないんだと思うよ。子どものためにもよくないと思うことはちゃんと話そうよ。



・離婚して、この旦那の世話をしないでよくなったら、かなり効率的。だから、由紀さん、離婚しましょう。あなたの旦那も、効率よく動けって言ってるし。



・奥さんも正社員なんだから、離婚して養育費はしっかり貰うってした方が精神衛生上いいと思いますが。



・え？ オムツ交換しない、準備しない、子どもの顔を隠さない。挙げ句の果てには運転しない上に飯まで作らされるの？ 由紀さん、ほのかちゃん連れて早よ逃げた方がいい！



・奥さんも言うこと聞きすぎじゃない？ 夫が出かけたいと言ってきたから、じゃあ行くなら私は準備するからトイレ行かせておいてって言ったのに、その交換条件をのまなかったんだから、その時点で夫の言う通り出かける必要ないよね。そのまま出かける準備もしないで家にいればよかったのに。



・なんで言われたい放題なの？ 日ごろいかに旦那が役立たずか言えばいいのに。



・奥さん我慢しすぎ。時にはビシッと言わないといつまでも旦那もこのままだよ。



・奥さんの苦しみの深さは、マリアナ海溝級だと今回の話を見て思った。見ているだけの読者の立場でも堪えられない。夫とその周辺のお仕置きは、徹底的にやって欲しい。



・さっさと捨てなよ、奥さん。我慢するのが美徳なんて時代はとっくに終わってるんだ。嫌な事は嫌と言え！ こんなのが父親なんて子どもに悪影響だって！ むしろ子どもが父親と認識する年齢になる前に切り離すべきだ！

妻から離婚も考えていると伝えられた翔太は、まさに寝耳に水状態のようでしたが…(田辺香)