ドル円は午前の円売りで4日の高値をわずかに更新＝東京為替概況

ドル円は午前の市場で米連邦政府機関閉鎖解除に向けた動きが前進したことなどを背景にドル買い円売りとなり、154円49銭と、4日に付けた直近高値154円48銭をわずかながら更新。今年2月以来のドル高円安となった。

米連邦上院議会は1月30日までのつなぎ予算について本会議で可決。同予算案は下院に回り、採決を経て今週中に成立する運びとなっている。米下院は共和党が過半数を占めており、9月中に当初のつなぎ予算を可決したこともあり、今回も合意が見込まれている（前回と期日など含め違いがあるため採決自体は必要)。もっとも政府機関再開を受けてもすぐに指標などがそろうわけではないこと、今回の長期の閉鎖の影響を見極める必要があることなどから、その後は上値が重くなり、午後に入って154円09銭と朝の安値154円02銭に近いところまで下げている。日経平均の午前の高値からの調整なども円買いにつながった。



ユーロドルは1.1550を挟んでの狭いレンジでの推移。昨日海外市場のレンジ内で小動きながら、午前の1.1547から午後に1.1565を付けるなど、ややしっかり。



ポンドドルも同様に比較的狭いレンジでもみ合い。午前の1.3158から午後に1.3172を付けた。もっとも値幅は20ポイントにとどまっている。



ユーロ円はリスク警戒後退による円売りを支えに午前に178円40銭まで上昇。少し調整も、対ドルでのユーロ買いもあって午後にも178円38銭を付けるなどしっかりとなった。その後はドル円の調整などもあって少し下げ、178円10銭台を付けた。



ポンド円は朝の円安に204円28銭を付けた。その後午後まで高値圏でもみ合った後、203円90銭台まで一時調整売り。



MINKABUPRESS 山岡

