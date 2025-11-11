ドル円１５４．２５近辺、ユーロドル１．１５６０近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は154.25近辺、ユーロドルは1.1560近辺で推移している。本日これまでのレンジは、ドル円が154.02から154.49まで、ユーロドルは1.1547から1.1565までとなっている。値動きは、ドル円は前日ＮＹ終値154.15を起点とした上に往って来い、ユーロドルは前日ＮＹ終値1.1557を軸とした揉み合いにとどまっている。



市場のムードはリスク選好となっている。米議会動向を受けて米政府機関一部閉鎖が解除される公算が高まっていることが背景。ただ、株高の動きにはやや調整の動きも交錯している。金相場は米政治情勢の不透明感の払しょくが期待され、米利下げ観測の復活が買い材料となっているようだ。



USD/JPY 154.23 EUR/USD 1.1559

