北斗晶、2歳初孫にメロメロな近況伝える “あ〜ん”させる2ショットも披露「ばあばの愛」「かわいすぎる」「最高の幸せですねっ!!」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が9日、自身のブログを更新。“すーちゃん”こと初孫・寿々ちゃん（すず／2）に“あ〜ん”させる、ほほ笑ましい2ショットを披露した。
【写真】「ばあばの愛」「かわいすぎる」2歳・孫に“あ〜ん”と食事を食べさせる北斗晶
この日、寿々ちゃんは夕食の時間になるまで、北斗宅で“お留守番”。北斗が「お腹すいた!?」と聞くと、寿々ちゃんは「おにゃかすいたー」と答え、「このつたない言葉がたまらなく可愛い」と孫にメロメロな様子でつづった。
北斗と夫・佐々木健介（59）で大急ぎで夕食の準備をし、出来上がったおかずからテーブルに運んでいくと、寿々ちゃんは「お手手べちゃべちゃ」つまみ食い。「茹でたブロッコリーにシーチキンを混ぜただけなんだけど…ちょっと味見をさせたら、美味しかったらしい」と楽しそうに記しながら、食事では「すーちゃん大好物の551のシュウマイと肉だんごもパクパク」と食べたことも伝えた。
コメント欄には「ばあばの愛」「かわいすぎる」「最高の幸せですねっ!!」「食欲旺盛で何でも食べてくれるの嬉しいですよね」「作り甲斐がありますね」「たまらん」「癒しありがと」などの声が寄せられている。
