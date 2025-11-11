ルックＨＤ、1-9月期(3Q累計)経常が40％減益で着地・7-9月期は赤字転落

ルックホールディングス <8029> [東証Ｓ] が11月11日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比39.5％減の10億円に落ち込み、通期計画の24億円に対する進捗率は42.0％にとどまり、5年平均の61.9％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.8％増の13.9億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常損益は0.1億円の赤字(前年同期は4.4億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の3.7％→-0.3％に大幅悪化した。



