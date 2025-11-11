来年2月投開票の県知事選挙に向け、新たな動きです。

新人で会社社長の宮沢 由彦氏が11日、会見を開き、立候補する意向を表明しました。

（宮沢 由彦氏）

「長崎県知事選挙に、立候補することを表明する」

来年2月の県知事選挙に立候補を表明したのは無所属の新人で、食品コンサルティング会社社長の宮沢 由彦氏 58歳です。

千葉県出身の宮沢氏は、前回2022年の県知事選挙に出馬し、石木ダム建設事業の見直しなどを訴えましたが、落選。

今回も、石木ダム問題の解決をはじめ、無駄な支出の削減や大胆な予算の組換えなど、県政の刷新を訴える方針です。

（宮沢 由彦氏）

「無駄を削いでいく。そして稼いでいく。そしてそれを県民に還元する。政治家による政治家のための選挙ではなくて、県民による県民のための選挙をしていきたい」

県知事選挙を巡ってはこれまでに、新人で元副知事の平田 研氏 58歳。

現職の大石 賢吾氏 43歳がいずれも無所属で立候補する意向を示しています。

自民、国民、立憲の各党県連はいずれも新人の平田氏を推薦する方針を決めています。

県知事選挙は、来年1月22日に告示。

2月8日に投開票されます。